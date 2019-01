Ponte Morandi, sequestri e nuovi indagati per falso

Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova nelle sedi di Spea, la societa' delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle sono arrivate negli uffici di Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari.

Ponte Genova: nuovi indagati per inchiesta crollo Morandi

Nuovi indagati nell'ambito delle indagini sul crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso e costato la vita a 43 prrsone. Si tratta di una decina di nuovi nomi, tecnici e dipendenti di Aspi e Spea. L'accusa e' di falso in procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico tra cui il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova.