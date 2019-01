Ponte Morandi,stop esenzioni fiscali.Toti attacca,Toninelli: presto la proroga

Ponte Morandi, Toti: "Pasticcio dl Semplificazioni, un errore da penna rossa"

"E' un pasticcio che penalizza una parte importante della nostra Regione, un errore da penna rossa". Cosi' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova a margine dei lavori del consiglio regionale ha commentato lo stop al decreto Semplificazioni che ha fatto saltare la proroga dell'esenzione dal pagamento dei tributi per i contribuenti colpiti dal crollo del ponte Morandi. "Ritengo che il Governo debba intervenire al piu' presto per garantire la prosecuzione delle esenzioni fiscali legate al ponte Morandi", auspica Toti.

Ponte Morandi, la replica di Toninelli: "Tranquillo Toti, presto arriva la proroga allo stop delle tasse"

"Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese: la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volonta' dell'esecutivo, sara' ripresentata nel primo provvedimento utile". Lo afferma il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sull'emendamento che prorogava al 2 dicembre prossimo la sospensione dei tributi e dei contributi, e concedeva la possibilita' di rateizzarli per le zone colpite dal crollo del Ponte Morandi di Genova.