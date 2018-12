Popolari, il gip rigetta l'archiviazione. Il broker di De Benedetti a processo

Popolari: gip, imputazione coatta per broker di De Benedetti

Non sara' archiviata l'indagine per "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza (la Consob, ndr)" a carico di Gianluca Bolengo, il broker di Intermonte Sim spa a cui al telefono, il 16 gennaio 2015, Carlo De Benedetti disse che il decreto sulle banche popolari sarebbe passato per averlo saputo da Matteo Renzi e che investi' per conto dello stesso imprenditore 5 milioni in azioni delle Popolari. La riforma fu approvata quattro giorni dopo e De Benedetti, con quella operazione, guadagno' circa 600mila euro. Il gip Gaspare Sturzo, in un provvedimento di 63 pagine, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Stefano Pesci cui ha ordinato di formulare l'imputazione coatta. La procura si era espressa per l'archiviazione del procedimento ritenendo che non vi fosse la prova che De Benedetti fosse venuto in possesso, nei giorni che precedettero la telefonata con Bolengo, di notizie 'price sensitive' e non vi fosse la prova che tali notizie fossero state comunicate allo stesso broker. Per il giudice Sturzo, invece, dall'esame degli atti emergono "logici elementi" per ritenere Bolengo "consapevole di trovarsi innanzi all'obbligo di dover comunicare" l'investimento "come sospetto alla Consob".

"La Intermonte Sim - scrive il gip Sturzo nel ricostruire la vicenda - non poteva di certo negare di aver realizzato le operazioni di acquisto perche' tutte tracciate in favore di Romed spa, societa' riferibile a Carlo De Benedetti". Tuttavia, secondo quanto desunto dagli atti, "forniva a Consob un numero di conversazioni registrate esigue per cui l'organo di vigilanza chiedeva a Intermonte Sim il 14 luglio 2015 'dati e informazioni inerenti a registrazioni telefoniche ulteriori rispetto a quelli forniti alla Consob in sede di ispezione'", conclusa nel mese di aprile 2015. "Orbene - evidenzia il gip - ne consegue come Intermonte Sim abbia di fatto occultato alla Consob una diversa serie di conversazioni tra l'odierno indagato Gianluca Bolengo e De Benedetti e che solo a seguito della diffida Consob provvedeva a consegnare a seguito dell'intervento della struttura di conformita' della Intermonte spa". Replicando ai due motivi che hanno spinto il pm Pesci a sollecitare l'archiviazione, il giudice argomenta in questo modo: "Quanto al primo punto, e cioe' se e come De Benedetti fosse venuto in possesso della informazione 'price sensitive', occorre dire che e' del tutto irrilevante che quanto gli era stato narrato fosse vero o verosimile, in relazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte di Bolengo, basata sul ragionevole dubbio che l'operazione 'Popolari' realizzata da Intermonte Sim per Romed spa fosse avvenuta sulla base di notizie riferite da De Benedetti che potevano razionalmente far comprendere a Bolengo, nella sua qualita' di esperto uomo di finanza e sulla base di tutti gli altri dati posseduti al momento, come ci fosse la possibilita' che la stessa fosse fondata effettivamente su dati provenienti da informazione privilegiata. Del resto - sottolinea il gip - questa analisi sarebbe spettata solo alla Consob. E del resto e' in atti la prova di comunicazioni effettuate da altre societa' finanziarie a Consob su operazioni sospette contemporanee sui titoli delle banche popolari effettuata da altri investitori. Una condotta di questi soggetti di intermediazione finanziaria volta a rendere possibile il dovuto controllo della Consob. Una condotta di comunicazione certamente attuata senza gli elementi rilevanti in piu' posseduti da Bolengo e che in concreto mediante la consapevole decisione di questi di non segnalare l'operazione a Consob hanno concretato l'ostacolo reale alla sua funzione di indagine a tutela del mercato e della regolarita' delle operazioni sui titoli delle predette banche quotate in borsa".

In relazione alla conversazione del 19 gennaio 2015, "appare chiaro che i riferimenti a Renzi, contenuti nelle frasi di De Benedetti (che diceva di aver parlato con l'allora premier il giorno prima, ndr), e a quello che questi gli aveva riferito, su domande precise di Bolengo, e prima ancora che venga decisa la vendita del basket di titoli della banche popolari da parte della Romed spa per mezzo di Intermonte Sim elimina la valenza delle ragioni assunte dal pm a base della sua richiesta di archiviazione del 26 luglio 2018". C'e' poi la conversazione del 21 gennaio 2015 tra Bolengo e De Benedetti, "quindi dopo la vendita dei titoli del basket e dopo l'approvazione da parte del governo del decreto legge cd Compact Invest", nella quale - per il gip - "Bolengo esprime una consapevolezza che la riforma delle banche popolari era andata esattamente come De Benedetti aveva detto". Per il gip, che Bolengo non abbia segnalato l'operazione alla Consob "per evidenti finalita' di non mettere in forse il redditizio rapporto personale con De Benedetti e con la Romed, in riferimento anche al possesso di una quota di minoranza dello stesso broker in Intermonte Sim, appare rientrare nel consapevole ostacolo alle funzioni di controllo Consob, soggetto pubblico che avrebbe avuto l'onere di verificare se il sospetto (che le informazioni che De Benedetti aveva riferito di aver ricevuto da Renzi non fossero solo sue vanterie) fosse concretato in una reale violazione di abuso di informazioni privilegiate". Per il gip Sturzo, dunque, non va per nulla condivisa la conclusione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative Consob quando ha proposto l'archiviazione della posizione di Bolengo e De Benedetti e della Intermonte Sim il 23 febbraio 2017, quindi dopo la prima richiesta di archiviazione della Procura contro il solo broker. A parere del giudice, non solo l'organo amministrativo ha omesso di fare riferimento a una serie di elementi ritenuti rilevanti ai fini di comprendere la portata dell'intera vicenda ma ha preso in esame "fattispecie diverse sia quanto al dato materiale della condotta che del profilo psicologico dell'agente rispetto a quanto oggi in contestazione".