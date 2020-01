Chiese vuote? Mica sempre. A Pasiano ostie esaurite per i troppi fedeli

Si dice sempre che le chiese sono vuote. Spesso è vero, ma ci sono anche delle eccezioni. Una di queste a Pasiano, in provincia di Pordenone, dove l'alto numero di fedeli che ha partecipato alla messa di domenica scorsa ha portato all'imprevisto esaurimento delle ostie. Tanto che, come racconta il Gazzettino, diversi dei partecipanti alla messa si trovava ancora in fila per ricevere la comunione quando le ostie sono terminate.

IL PARROCO: "NON E' LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE"

Il parroco don Massimo Carlo spiega al Gazzettino: "non è la prima volta. E già successo qualche tempo fa... non posso sapere quante persone arriveranno. Domenica scorsa avevo scelto di celebrare solo la messa delle 10.30, saltando quella delle 9, proprio per la presenza del vescovo emerito ella celebrazione con i bambini e i loro genitori. Avevo calcolato la quantità necessaria per due messe, ma comunque le ostie erano insufficienti. Ho fatto un errore di previsione? Non lo so. C’era davvero tanta gente, molta di più delle altre domeniche. Certo, non posso dire “la messa è sospesa per mancanza di fedeli” e di questo sono fiero.