Porto Torres: capotreno aggredita e molestata. E' sotto choc

Una capotreno e' stata aggredita e molestata sessualmente in Sardegna, a Porto Torres Marittima, da un gruppo di immigrati sul treno 26981.



La Capotreno svolgeva il servizio di controllo biglietti e quando ha chiesto i ticket di viaggio al gruppo di ragazzi, che ne erano sprovvisti, l'hanno circondata, aggredita fisicamente e palpeggiata.



Lo riferisce Antonio Piras, segretario generale della Fit-Cisl, secondo cui si tratta dell'"ennesima aggressione". "Non si puo' continuare cosi', con i lavoratori dei trasporti in balia dei violenti", dichiara il sindacalista - "ormai registriamo un episodio di violenza al giorno le lavoratrici e i lavoratori non possono essere lasciati soli. Chiediamo a Protezione Aziendale di Trenitalia un incontro urgente per valutare ulteriori azioni e iniziative da mettere in campo per meglio tutelare l'incolumita' fisica del personale di front-line. Al tempo stesso, essendo treni e stazioni parte integrante del territorio del Paese, chiediamo che il ministero dell'Interno convochi le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti per capire quali sinergie si possono attivare fra chi lavora e le forze dell'ordine per fronteggiare un fenomeno che sta avendo un'escalation non piu' sostenibile".