Porto Torres, FdI: sindaco in bermuda a cerimonia caduti, si scusi

"E' vero che l'abito non fa il monaco ma quando si ricopre la carica di sindaco e si presenzia a cerimonie ufficiali, rappresentando il proprio Comune e lo Stato, bisognerebbe avere almeno il buon gusto di indossare un abbigliamento consono alla solennità del momento. E quello del sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler che si è presentato in bermuda, polo e fascia tricolore alla commemorazione dei 'Caduti della Corazzata Roma e dei Caduti del Mare' è un brutto scivolone. Molti cittadini si sono giustamente indignati per l'abbigliamento del loro primo cittadino che speriamo abbia ora il buon gusto di scusarsi immediatamente, imparando per le prossime volte il rispetto, anche formale, per simili occasioni". Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga.