Potenza, il business delle slot machine in mano a un ex poliziotto: arrestato

ARRESTATO EX POLIZIOTTO A POTENZA: GESTIVA IL MERCATO DELLE SLOT

Aveva prestato servizio nella questura di Matera per anni. Ma poi l'ex poliziotto aveva preso in mano il mercato delle slot machine di Potenza. Ora è stato arrestato. Storia inquietante dalal Basilicata, venuta alla luce dopo un'inchiesta condotta sul tentativo dell'ex poliziotto, divenuto gestore di fatto di una società che opera nel settore delle slot machine, di imporsi totalmente nel business dei videopoker.

L'EX FUNZIONARIO ACCUSATO DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE

L'ex funzionario di Polizia, insieme a un altro uomo, è ora accusato, a vario titolo, di corruzione, concussione, accesso abusivo a sistemi informatici, rilevazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, falso e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’ordinanza cautelare, si legge in una nota della Questura, "rappresenta l’epilogo di una complessa attività d’indagine avviata sul finire del 2014 dalla Questura di Matera e successivamente ampliata ed arricchita da elementi di riscontro ad opera del personale della Squadra Mobile della Questura di Potenza. L’indagine ha preso spunto dalle denunce presentate dai legali rappresentanti di una società operante nel settore delle forniture di apparecchiature da gioco in relazione ad una serie di fatti illeciti attinenti l’installazione e gestione di apparecchi nella provincia materana".

SI FA METTERE IN PENSIONE E POI DIVENTA GESTORE DEL BUSINESS DEI VIDEOPOKER

Nel corso delle indagini la Polizia ha scoperto che il poliziotto, in cambio di denaro, favoriva l'imprenditore con controlli 'mirati' ai danni di altri operatori del settore dei giochi, inducendo alcuni locali a sceglierlo per la fornitura di apparecchi. Il poliziotto era poi stato allontanato dal servizio, avviando una procedura per il riconoscimento di uno stato malattia e invalidità permanente, fino a ottenere la pensione.