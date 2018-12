Prato, rom "falsi poveri": ma il giudice gli restituisce 2,4 milioni di euro

Prato: dissequestrati case, soldi e gioielli a famiglie rom per 2,4 milioni

Devono essere restituiti ai loro proprietari, due famiglie rom di Prato, gli Ahmetovic e gli Halilovic, beni per un valore di 2,4 milioni di euro - case, soldi e gioielli - che furono loro sequestrati nel giugno 2017 nell'ambito dell'operazione della guardia di finanza, coordinata dalla procura, denominata 'Falsi poveri'. Lo ha deciso il tribunale di Prato che ha azzerato le misure di prevenzione patrimoniale adottate quando scatto' l'operazione.

Secondo l'accusa c'era una sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni posseduti dalle due famiglie. Ma per il tribunale non sussisterebbe una correlazione temporale tra le condotte delittuose contestate e i beni sequestrati. Da qui la decisione di restituire tutti i beni nella disposizione delle famiglie alle quali erano stati sequestrati. La procura di Prato ha subito annunciato il ricorso per ottenere la sospensiva dell'ordinanza di dissequestro.