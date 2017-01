Precipita elicottero 118 nell'Aquilano. 6 morti. Soccorsi a piedi nel canalone

E' di sei morti il bilancio della tragedia che ha visto protagonista un elicottero del 118 precipitato poco dopo le 12 dopo aver prestato soccorso ad uno sciatore ferito nei pressi di Campo Felice. Il velivolo, individuato dai vigili del fuoco de L'Aquila in un canalone nei pressi di Casamaina, che risalivano la zona via terra, è al momento raggiungibile solo a piedi. "E’ distrutto", la frase che rimbalza dai soccorritori. A bordo c'erano sei persone, tra cui 2 membri del Soccorso alpino, un medico e un operatore. Sono tutti morti.

Elicottero caduto: trasportava ferito a L'Aquila

L'elicottero del 118 caduto nelle vicinanze di Campo Felice stava trasportando all'ospedale de L'Aquila uno sciatore rimasto ferito sulle piste della stazione invernale. Sul posto anche il soccorso alpino della guardia di finanza del capoluogo. Il velivolo sarebbe precipitato poco dopo il decollo, dalle parti del rifugio Alantino.

Elicottero caduto: in zon fitta nebbia, soccorsi difficili

Una fitta nebbia grava sulla zona di Campo Felice, dov'e' precipitato l'elicottero del 118. Soffia anche un forte vento. Le condizioni meteo rendono piu' difficili le operazioni di soccorso. Sono intervenuti mezzi da neve e un gruppo del Soccorso Alpino che era impegnato a Rigopiano. L'elicottero era decollato per prelevare uno sciatore ferito.

Rigopiano: si contano vittime pensando a elicottero disperso

Nel Centro operativo comunale di Penne, mentre i soccorritori continuano le ricerche dei superstiti del crollo dell'hotel Rigopiano e si aggiorna il bilancio della tragedia, e' giunta come una bomba la notizia dell'elicottero del 118 disperso tra l'Aquila e Campofelice. Non ci sono parole per descrivere i sentimenti che provano i soccorritori del Centro ma anche gli stessi giornalisti impegnati da giorni a seguire le operazioni. Meccanicamente si continuano a cercare le fonti per aggiornare il bilancio del disastro dell'albergo ma il pensiero corre all'equipaggio dell'elicottero, che, impegnato anch'esso in un'operazione di soccorso, e' stato vittima di questa ennesima disgrazia. La cosiddetta saggezza popolare ha tante espressioni per descrivere l'accanimento ma e' difficile esprimere cio' che si prova di fronte a una sequenza di disastri come quella che stiamo vivendo: maltempo eccezionale, terremoto, crollo di un albergo e ora anche la caduta di un elicottero del 118. Alla mente viene solo una parola: "Basta!".