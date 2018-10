PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO ALL’AGENZIA KLAUS DAVI

Il Premio Nazionale Paolo Borsellino – fondato nel 1992 da Antonio Caponnetto alla presenza di Rita Borsellino – quest’anno è stato assegnato a Klaus Davi, titolare dell’omonima agenzia di comunicazione di impresa e collaboratore di Affari Italiani . Il riconoscimento è stato affidato al massmediologo per le azioni di guerilla marketing e inchieste contro la criminalità organizzata con il supporto di istituzioni importanti quali la Procura nazionale antimafia, e di diversi componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ed esponenti politici di primo piano come Matteo Salvini, Giovanni Legnini, ex vice presidente del Csm, e Anna Maria Bernini.

Il premio verrà assegnato il 26 ottobre a Pescara alla presenza delle massime istituzioni dello Stato. Tra le personalità precedentemente premiate spiccano nomi politici come Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro, magistrati come Piercamillo Davigo, Federico Cafiero de Raho, Antonio Ingroia, Gian Carlo Caselli e giornalisti come Sandro Ruotolo, Lirio Abbate, Marco Travaglio e Indro Montanelli.