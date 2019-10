Premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope Aby Ahmed

Il premier etiope Abiy Ahmed è stato insignito del Nobel per la Pace per "i suoi sforzi per realizzare la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua iniziativa decisiva per risolvere il conflitto al confine con la vicina Eritrea".

Nobel: Amendola, premio Pace ad Abiy giusto riconoscimento

"Abiy Ahmed Ali ha scelto dopo decenni la pace tra Etiopia e Eritrea, ha liberato prigionieri politici e perseguito chi violava diritti umani, ha mediato il conflitto in Sudan. Un giusto riconoscimento ad un giovane e coraggioso simbolo dell’Africa". Così il ministro agli Affari europei, Enzo Amendola, ha commentato su Twitter l'assegnazione del premio Nobel per la Pace al primo ministro etiope.

Nobel per la Pace: in corsa c'erano anche Greta e il capo indigeno

oltre al premier etiope Abiy Ahmed, anche la giovane attivista ambientalista svedese, Greta Thunberg, e il leader indigeno brasiliano, Raoni Metuktire, erano in testa alla lista dei papabili per il Premio Nobel per la Pace assegnato oggi a Oslo. La 16enne svedese ha iniziato poco piu' di un anno fa uno sciopero scolastico settimanale davanti al Parlamento di Stoccolma chiedendo misure contro i cambiamenti climatici, un'azione che ha dato origine al movimento globale "FridaysForFuture".