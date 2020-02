Prescrizione, ancora tensione nel governo. Marcucci (Pd): "Riforma sbagliata"

“Bisogna che il ministro Bonafede prenda atto che nel Paese c’è un fronte molto ampio che nutre una grandissima preoccupazione rispetto alla riforma della prescrizione fatta da lui e dalla Lega. Quindi inviterei il ministro Bonafede a fare una proposta che sani questa vicenda e permetta un quadro normativo di maggiore garanzia per tutti perché quella riforma è sbagliata”. Non usa mezzi termini il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, in un’intervista al Corriere della Sera.

Secondo Marcucci, il fronte di opposizione alla riforma targata Bonafede è ampio, perché “ci sono gli avvocati, le camere penali, i procuratori generali, c’è la politica e il Pd” che hanno detto tutti insieme ormai da tempo che su questo il Guardasigilli “deve prendere provvedimenti”. Quindi è “anche nell’interesse del governo e di questa maggioranza prendere un’iniziativa che metta un punto e ci permetta di confrontarci con maggiore serenità”, prosegue il capogruppo dem a Palazzo Madama secondo il quale ormai non è più solo “una questione di posizionamento politico, è una considerazione fatta in modo profondo da grandissima parte degli operatori della giustizia”. Pertanto tocca al ministro farsene carico, “se è un uomo di governo, se è il capo delegazione del partito più importante dell’esecutivo”. Perché una cosa è chiara, secondo Marcucci: “La sua attuale riforma metterà in crisi un sistema di diritti e di garanzie e metterà anche in crisi il sistema giudiziario come hanno evidenziato i procuratori generali”, perciò deve porvi rimedio e “deve agire in tempi rapidi” sollecita il capogruppo dem.