Prescrizione, Cantone: "Perplesso, c'è il rischio si allunghino i processi"

Prescrizione, Cantone: "Perplesso, si rischia di allungare i tempi"

"Sono perplesso rispetto alla soluzione prevista perche' sospendere i tempi di prescrizione del processo rischia, per paradosso, di finire per allungare i tempi dei processi piuttosto che accorciarli". Questa l'opinione del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, sulla riforma della prescrizione. "Certo - ha aggiunto - se la sospensione venisse stabilita all'interno di un sistema che rendesse i processi veloci, si potrebbe anche accettare. Vediamo che cosa faranno - ha concluso - ma per adesso la riforma e' stata rinviata al 2020". Cantone ha infine detto di "auspicare" una riforma complessiva del processo penale.