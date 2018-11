Prescrizione: Forza Italia lascia i lavori delle commissioni per protesta

Forza Italia abbandona i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, impegnate nell'esame del ddl anticorruzione, per protesta. Lo ha annunciato Enrico Costa, spiegando di ritenere "incomprensibile" e "inaccettabile" l'atteggiamento della maggioranza e dei presidenti delle due commissioni, Giuseppe Brescia e Giulia Sarti, entrambi M5s, che hanno confermato l'inammissiiblita' degli emendamenti di FI sulla prescrizione.

Riprendono i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, impegnate nell'esame del ddl anticorruzione. A ripresa dei lavori, subito sospesi per un'altra pausa tecnica in attesa dei pareri sui ricorsi presentati da Forza Italia contro l'inammissibilita' dei suoi emendamenti sul tema della prescrizione, il presidente della Affari costituzionali, Giuseppe Brescia (M5s), ha confermato l'inammissibilita' delle proposte di modifica di Forza Italia per la mancanza di un riferimento temporale e per estraneita' alla materia. Durissima la protesta di Enrico Costa (Fi), che ha annunciato l'abbandono dei lavori di tutti i componenti azzurri. "Per bilanciare la norma sulla prescrizione e' necessario intervenire sulla ragionevole durata del processo, avere certezze in termini di tempi. I nostri emendamenti erano finalizzati a riportare l'intervento emendativo dei relatori in un alveo di corrispondenza dell'art 11 della Costituzione. Da parte vostra c'e' un atteggiamento offensivo: voi non volete discutere", ha spiegato ancora Costa. Brescia si e' difeso: "la garanzia e' massima. Se le decisioni tecniche vengono prese come politiche io respingo l'accusa". Il pd, pur molto critico nei confronti dell'atteggiamento della presidenza delle commissioni, ha deciso invece di restare e proseguire l'esame.