Prescrizione, Salvini non arretra: "No a processi senza tempi certi"

Prescrizione, Salvini tiene il punto: "No a processi senza tempi certi"

"La riforma della giustizia e' nel Contratto di governo e si fara', la riforma della prescrizione e' nel Contratto di governo e si fara', l'unica cosa che non voglio e' avere 60 milioni di italiani senza tempi certi quando mettono piede in Tribunale". Cosi', nel corso di un collegamento telefonico, dal Ghana, con Rtl102.5, Matteo Salvini conferma la posizione della Lega sul nodo della prescrizione.

Il vicepremier e ministro dell'Interno conferma che "questo governo ha tutto il diritto e il dovere di andare avanti cinque anni, per esaurire i punti del Contratto" e sottolinea che "con Di Maio e Conte sono in contatto quotidiano, anche da qui". Dunque Salvini liquida come "esagerazioni giornalistiche" le ricostruzioni giornalistiche di tensioni nel governo sul tema, ma ribadisce anche che "quando si toccano giustizia, diritto e liberta' dei cittadini bisogna sempre essere molto attenti".

"La Lega - rivendica Salvini - e' nata per combattere corrotti e corruttori, l'unica cosa che voglio evitare - ribadisce - e' che ci siano processi infiniti, lo dico a voi e a chi ci ascolta. Non e' giustizia, ne' per gli innocenti ne' per i colpevoli una giustizia che non da' un termine ai processi".