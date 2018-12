Presepe tossico, GDF sequestra 600.000 statuine e articoli natalizi nocivi

Inquinato anche il presepe. 600.000 articoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nei giorni scorsi. Potevano contenere Nichel, vernici sintetiche, coloranti o colle pericolose. I Baschi Verdi del Gruppo Torino hanno individuato l’ingente quantità di materiale pericoloso per la salute degli acquirenti, in negozio del quartiere “Mirafiori” a Torino, gestito da un imprenditore di origini cinesi. Le statuine del presepe, sequestrate insieme a centinaia di giocattoli, articoli ludici e ricreativi potevano rilasciare ftalati, formaldeide, cloroformio o altre esalazioni potenzialmente molto pericolose. Il titolare dello store, un imprenditore trentenne di origini cinesi, è stato denunciato e sono numerosi i reati a suo carico:dalle violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli alla frode in commercio, dalle false indicazioni qualitative dei prodotti sino alle violazioni al Codice del Consumo. Oltre a sanzioni per 25.000 euro, rischia sino a due anni di carcere. 350.000 euro circa, il valore della merce sequestrata.