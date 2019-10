CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA MILITARE

XII MANDATO

- Sergenti, Brigadieri, Graduati, Appuntati e Carabinieri -Correttivi al riordino: Presidente Conte, i militari sono sdegnati e amareggiati



I delegati delle Categorie Sergenti, Brigadieri, Graduati, Appuntati e Carabinieri del ConsiglioCentrale della Rappresentanza dei Militari apprendono dal sito della Camera dei Deputati e nondallo Stato Maggiore Difesa - come procedura imporrebbe - che i decreti correttivi al riordino dellecarriere sono stati inoltrati per la trattazione in ambito parlamentare.Venire a conoscenza che quanto richiesto dal CO.CE.R., rappresentato con documenti ufficiali, èstato del tutto ignorato dai tecnici dello Stato Maggiore Difesa, ovvero artatamente modificato,crea profondo disagio e senso di frustrazione tra il personale rappresentato.Più volte lo Stato Maggiore Difesa, in questi mesi, benché abbia annunciato incontri e tavoli tecnicisui correttivi, in realtà ha evitato il necessario confronto democratico con questo Organismosvilendo, di fatto, il ruolo della Rappresentanza Militare e contestualmente si è giustificato con ilclassico luogo comune delle mancanze delle risorse allocate dalla politica.Il Ministro della Difesa e il Governo prendano atto che il provvedimento depositato umilia leaspettative professionali del personale da noi rappresentato.La dignità dei militari non può essere barattata con un “bonus una tantum”.Chiediamo pertanto, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, un immediato incontro al fine dievidenziare le criticità e le omissioni in merito al provvedimento in parola e di conoscere l’entitàdelle risorse economiche di cui si è impegnato, in assenza delle quali non si porrà rimedio alloscempio professionale che i militari subiranno qualora il provvedimento fosse approvato dalparlamento senza le opportune proposte della rappresentanza militare.