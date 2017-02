Prete pedofilo cacciato in segreto, diventa allenatore e abusa di altri bimbi

Al via oggi l'udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio di Giovanni Trotta, ex sacerdote, accusato di 9 presunti casi di abusi nei confronti di altrettanti minorenni.

Trotta è un ex sacerdote, già condannato in primo grado a 8 anni di reclusione per violenza sessuale di un bambino di 11 anni, in cella dall'aprile 2015 per la prima vicenda e destinatario di una seconda ordinanza d'arresto nel luglio scorso per le nuove accuse. Dovrà risponde di violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, adescamento di minori.

Tutti i fatti contestati al 56enne sono avvenuti in provincia di Foggia e risalgono al 2014. In particolare, dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di cinque minori di 12 e 13 anni: gli adolescenti erano stati affidati alla sua custodia in quanto dirigente e allenatore della squadra di calcio frequentata dai bambini. Di quegli stessi ragazzini, secondo l'accusa, l'ex religioso avrebbe abusato nella sua casa singolarmente o in gruppo, fotografandoli durante gli atti sessuali.

Cinque anni fa Trotta fu ridotto allo stato laicale dalla Curia, che però non divulgò mai i motivi della decisione. Un silenzio che ha permesso a Trotta di continuare con gli abusi.