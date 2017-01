Preti pedofili, "In Italia ce ne sono 200. Ecco chi sono". Il libro-inchiesta

PRETI PEDOFILI IN ITALIA: DALLA CALABRIA ALLE ALTRE REGIONI







Scandalo pedofilia nella Chiesa cattolica. Dopo il successo di "Avarizia", che nel 2015 fu all'origine dello scandalo e del processo Vatileaks, il giornalista Emiliano Fittipaldi torna in libreria con "Lussuria". Il nuovo libro uscirà il 19 gennaio, sempre per Feltrinelli, e farà tremare di nuovo la Chiesa. Un'inchiesta che "alza il velo sulla realtà sconvolgente degli scandali sessuali che coinvolgono preti, vescovi e cardinali di tutto il mondo", come annuncia la stessa casa editrice.





PRETI PEDOFILI E SCANDALI SESSUALI NELLA CHIESA











"Dall'Italia all'Australia, dalla Spagna al Cile, attraverso ricerche sul campo e documenti riservati, il giornalista dell'Espresso - spiega ancora Feltrinelli - racconta la sconvolgente realtà di omertà e sottovalutazione degli scandali sessuali all'interno della Chiesa. Ancora oggi, in Vaticano spesso si lasciano liberi di colpire pedofili seriali, si promuovono prelati che hanno protetto criminali, si ignorano le vittime e fioriscono lobby cementate dagli interessi e dalle medesime inclinazioni sessuali. Perche' i comportamenti e reati sessuali che vengono condannati in pubblico, in realta' pervadono la vita concreta del clero, dalla parrocchia di provincia fino alle piu' alte sfere del Vaticano".





200 PRETI PEDOFILI IN ITALIA







"Negli ultimi due lustri, contando solo i condannati e gli indagati, sono oltre 200 i sacerdoti italiani denunciati per atti di lussuria con adolescenti - come scrive Fittpaldi su Repubblica - . Molti di più di quelli che hanno scoperto i cronisti del Boston Globe che diedero il via all'inchiesta Spotlight del 2002... Eppure in Italia lo scandalo non è mai esploso, a differenza che negli Stati Uniti, in Australia, in Irlanda o in Belgio in tutta la sua gravità.











PRETI PEDOFILI IN ITALIA: I NOMI

Fittipaldi ripecorre i casi emersi da cronache di provincia degli ultimi mesi, carte giudiziarie fresche di cancelleria e documenti parrocchiali.



Il viaggio inizia dalla Calabria. "Vicino a Reggio, c'è don Antonello Tropea, già padre spirituale del seminario di Oppido Mamertina, che nel marzo 2015 viene trovato dalla polizia in un'auto con un diciassettenne conosciuto grazie alla app Grindr usata per incontri gay - racconta Fittipaldi su Repubblica -. Venti euro il costo della prestazione. Indagato per prostituzione minorile, il don continua a fare il prete, confidandosi di tanto in tanto con il suo vescovo, monsignor Francesco Milito. 'Evita di parlare con i carabinieri di queste cose', gli suggerisce il superiore senza sapere di essere ascoltato".



Restando in Calabria, "nella diocesi di Locri, c'è il vescovo Francesco Oliva, nominato da Francesco nel 2014: è lui che nel 2015 manda in una parrocchia a Civitavecchia un suo sacerdote, don Francesco Rutigliano, che la Congregazione per la dottrina della fede ha in passato sospeso per quattro anni, nel 2011, per "abuso di minore con l'aggravante di abuso di dignità o ufficio, commesso nel periodo tra il 2006 e il 2008" obbligandolo alla "celebrazione di 12 Sante Messe con cadenza mensile a favore della vittima e della sua famiglia"".





PRETI PEDOFILI: LO SCANDALO NELLE REGIONI D'ITALIA



"A Ostuni - prosegue ancora Fittipaldi - c'è Franco Legrottaglie, condannato nel 2000 per atti di libidine violenta su due ragazzine, mai sfiorato da processi canonici, e in seguito designato nel 2010 dal vescovo emerito Rocco Talucci cappellano dell'ospedale e prete in una chiesa del paese: nel maggio 2016 è stato pizzicato con 2.500 immagini pedopornografiche conservate sul computer in cartelle con i nomi dei santi. Ha lanciato una moda: anche don Andrea Contin, indagato a Padova per induzione alla prostituzione, etichettava i filmini hard a cui partecipavano le sue amanti con i nomi dei papi".



A Catania c'è "un sacerdote che ad agosto 2016, già sospeso dalla curia dalle attività pastorali, avrebbe minacciato con un coltello alla schiena un quindicenne costringendolo a rapporti sessuali. Poi c'è don Siro Invernizzi, che nel 2013 è stato mandato dal vescovo di Como a fare il viceparroco a Cugliate, vicino Varese, nonostante i due anni con la condizionale patteggiati per aver approcciato in strada un ragazzino rom di tredici anni che si prostituiva".





LO SCANDALO PRETI PEDOFILI NEL LIBRO "LUSSURIA"







E ancora, altri casi raccontati dall'autore di "Lussuria": "A Grosseto c'è un sacerdote rinviato a giudizio nel luglio 2016 per molestie a tre ragazzine, a cui avrebbe rivolto "attenzioni troppo intime". A Pietrasanta, in Versilia, dalla scorsa estate c'è un'altra indagine (ancora in corso) su un prete straniero appartenente all'ordine dei Carmelitani: la curia generalizia di Roma è stata citata in sede civile come responsabile dei danni per non aver esercitato il controllo sul religioso [...]".