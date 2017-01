Preti sposati:"Don Contin,parroci e orge? Dal Vaticano ipocrisie, 0 soluzioni"

DON CONTIN, PARROCI E ORGE. PRETI SPOSATI: "DAL VATICANO NESSUNA SOLUZIONE"

Da tempo i preti sposati combattono per una riammissione nella Chiesa vaticana. Una riammissione sulla quale si è sempre rimandato e che al momento non è mai arrivata. Ora i preti sposati intervengono sul tema degli scandali sessuali nella chiesa, con particolare riferimento alla vicenda che ha visto come protagonista Don Contin, il parroco di San Lazzaro (Padova).

PRETI SPOSATI: "CHI FA COMING OUT VIENE LICENZIATO, CHI TIENE AMANTI SEGRETE RESTA NELLA CHIESA"

I preti sposati denunciano "una certa ipocrisia in alcuni responsabili del Vaticano" sull'argomento del matrimonio per i preti. Padre Bernárd Lynch, ex prete cattolico licenziato dopo iaver confessato di essere gay nel 1986, ha dichiarato: "Se avessi mentito, se avessi finto, avrei ancora un lavoro. Avrei anche potuto avere un amante nascosto… Non ho fatto coming out prima del 1986 e quando mi sono dichiarato, ho perso il mio lavoro. Molti preti sposati con un regolare percorso di trasparenza che li ha portati alle dimissioni dagli incarichi ecclesiali e successivamente dopo la dispensa al matrimonio religioso, hanno perso il lavoro solo per essersi dichiarati favorevoli al cambio della normativa sul celibato dei preti e se avessero mantenuto l'amante nascosta avrebbero potuto tranquillamente continuare ad essere inseriti nelle parrocchie".

PRETI SPOSATI: "IL VATICANO NON USI IL CASO DI DON CONTIN PER DIFENDERE IL CELIBATO DEI PARROCI"

Il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Lavoratori Sposati, fondato nel 2003 da don Serrone,è così intervenuto sul tema, temendo che il caso di Don Contin possa essere utilizzato dalla Chiesa per un'ulteriore chiusura sull'argomento celibato-matrimonio: "Non è il caso di difendere il celibato dei preti a partire dal caso delle orge di San Lazzaro. Ora il Papa e i Vescovi prendano in mano la situazione e riammettano in servizio i preti sposati da affiancare ai parroci in crisi".