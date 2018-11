Preti sposati, tour anche in Svizzera per la riammissione nella Chiesa

Il tour dei responsabili dei preti sposati italiani toccherà Sabato 17 Novembre 2018 anche la Svizzera: tappa a Briga in Svizzera ai confini di Stato con L’Italia. Proprio in questi giorni i media svizzeri e non solo hanno diffuso la notizia di un appello lanciato al Vaticano da alcuni fedeli di Briga.

I preti sposati italiani avevano lanciato appello a Papa Francesco recentemente su vari media italiani

1) https://www.youtube.com/watch?v=lRetKR4UjSw

2) https://www.youtube.com/watch?v=i1764nbejmA

3) Giuseppe e Albana Serrone sono stati ospiti della Trasmissione della Rai Tv “Italia si” che è andata in onda il 13 Ottobre 2018 dalle ore 16:40.

Nel corso della puntata (in particolare l’intervento di Giuseppe Serrone e Albana Ruci visibile su Rai Play https://www.raiplay.it/video/2018/10/ItaliaSi-13102018-b67d2b86-8d89-4b18-9ffe-25d65d261742.html a partire da 1 ora e 13 minuti circa dall’inizio della puntata) Marco Liorni ha affrontato con molta apertura e franchezza la questione dei preti sposati che chiedono di rientrare nella Chiesa e poter continuare ad esercitare il ministero pastorale in servizio alle parrocchie nella Chiesa Cattolica Romana.



"Gli abitanti del piccolo comune di Breil/Brigels (GR) non si rassegnano e si appellano a Papa Francesco per sostenere il loro parroco, che a 35 anni ha dovuto lasciare il sacerdozio per potere vivere una relazione d’amore.

Una ragione non sufficiente per i parrocchiani che hanno così lanciato una petizione online lo scorso 14 settembre, che chiede al pontefice di liberare i sacerdoti dall’obbligo del celibato.

Le firme raccolte fino ad oggi, nel comune di poco meno di 1’300 abitanti, sono ben 3’776. L’obiettivo è di arrivare a 8’000 sottoscrizioni, come si legge sul sito della petizione.

Il parroco era molto apprezzato dalla comunità e considerato una persona impegnata, aperta e autorevole. A metà luglio, dopo aver celebrato la messa, il religioso aveva detto ai fedeli di aver deciso di vivere pubblicamente la propria relazione, con la conseguenza di una sospensione immediata.

E proprio in questo piccolo borgo si svolgerà Sabato 17 Novembre la seconda tappa del tour per il rinnovamento della Chiesa e la riaccoglienza nel ministero dei preti sposati