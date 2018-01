Previsioni 3BMETEO.COM: “In arrivo nuove perturbazioni e clima freddo"

IL MALTEMPO CONCEDERA’ UNA TREGUA SOPRATTUTTO AL CENTRONORD – “Il maltempo allenterà la presa nel fine settimana sull’Italia, che trascorrerà meteorologicamente tranquillo pur con qualche eccezione” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.comEdoardo Ferrara che spiega – “avremo infatti ancora residue piogge al Sud e sul medio versante Adriatico, specie sabato, con fenomeni più incisivi attesi sulla Calabria, specie ionica, e la Sicilia tirrenica. Un po’ di neve tornerà così a interessare l’Appennino meridionale sin verso i 1000-1200m, qualche fiocco anche sotto i 1000m sulla dorsale adriatica. Sul resto dell’Italia avremo sole alternato a passaggi nuvolosi ma senza grosse conseguenze”

TEMPERATURE IN CALO, SI TORNA IN INVERNO – “La nota saliente riguarderà più che altro le temperature che saranno in diminuzione dopo i valori eccezionalmente miti dei giorni scorsi che ci hanno fatto dimenticare di essere in Inverno” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “non arriverà il gelo, ma semplicemente ci riavvicineremo ai valori normali del periodo, e quindi con ritorno di gelate anche in pianura soprattutto al Centronord.”

PROSSIMA SETTIMANA INSTABILE E FREDDA – “La nuova settimana si prospetta ancora molto dinamica sull’Italia, con nuove perturbazioni atlantiche che colpiranno soprattutto l’Europa centro-settentrionale, ma gradualmente andranno ad interessare con maggiore decisione anche l’Italia” – aggiungono gli esperti di 3bmeteo.com – “avremo dunque nuovi passaggi piovosi o temporaleschi soprattutto al Centrosud, mentre il Nord rimarrà spesso ai margini salvo nevicate sulle Alpi di confine. Farà in genere più freddo rispetto a questi giorni, con valori in linea o a tratti temporaneamente sotto la media al Nord ad inizio settimana, quando il clima sarà più rigido con forti gelate soprattutto in montagna.”

FUGACE ONDATA DI GELO IN EUROPA, POI TEMPESTA ATLANTICA – “Nel weekend una fugace ondata di freddo dalla Russia interesserà l’Europa centro-orientale, soprattutto Ucraina e Balcani, la prima significativa di questa stagione Invernale. Nel frattempo però un intenso ciclone atlantico andrà ad interessare l’Europa nord occidentale e poi anche quella centrale portando nella prossima settimana pioggia, neve ma soprattutto venti anche molto forti, con raffiche nuovamente di 90-100km/h. Potrebbe dunque essere ancora una settimana difficile anche sul fronte dei trasporti” – concludono da 3bmeteo.com