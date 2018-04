Previsioni meteo, primo maggio con tanta pioggia, poi arriva il ciclone

1° MAGGIO con piogge, poi arriva un CICLONE. PREVISIONI METEO PRIMO MAGGIO

Addio all’alta pressione, addio al bel tempo e al clima primaverile e in alcuni casi estivo; arriva il maltempo.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Martedì 1 Maggio un ciclone mediterraneo, figlio dell’unione di due basse pressioni, una atlantica e l’altra africana, raggiungerà la Sardegna per poi spostarsi nei giorni successivi sul medio/alto Tirreno.

Festa dei lavoratori con tantissima pioggia in Sardegna verso Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Piemonte ed entro sera su gran parte del Nord. In nottata forte maltempo in Sardegna con nubifragi.

Da Mercoledì 2 il tempo subirà un graduale e nuovo peggioramento; la Sardegna si troverà sotto le piogge e i temporali forti per 5 giorni consecutivi, ma il maltempo colpirà quasi tutte le regioni, risparmiando soltanto i settori ionici, la Puglia e la Basilicata.

Assieme alle piogge e i temporali le temperature subiranno un crollo di quasi 10-11°C rispetto ai giorni scorsi con valori termici diurni più autunnali che primaverili (Roma con 15°C, Torino 12°C, Milano e Firenze 17°C).

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il clou del maltempo sarà tra Giovedì e Venerdì quando i rovesci e i temporali colpiranno ¾ d’Italia. Nel corso del weekend 5-6 Maggio avremo il ciclone allenterà la presa , ma con un tempo diffusamente instabile e temporalesco su molte regioni italiane.