Previsioni meteo: alta pressione e clima freddo, ma sabato neve in Piemonte

PREVISIONI METEO: ALTA PRESSIONE E CLIMA FREDDO

Situazione meteorologica in continuo mutamento sul nostro Paese. La disposizione dell’alta pressione presente sull’Europa e che abbraccia anche parte dell’Italia, favorirà l’arrivo di venti da Nord. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a Venerdì 27 il clima sarà abbastanza freddo soprattutto al Nord con estese gelate notturne e valori massimi di pochi gradi sopra lo zero. Valori termici in diminuzione anche al Centro-Sud, soprattutto sui versanti adriatici, più esposti alle correnti settentrionali.

PREVISIONI METEO: NEL WEEKEND NEVE ANCHE AL NORD

Nel corso di venerdì il tempo inizierà a peggiorare su Liguria e Piemonte con pioggia e neve a bassa quota. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend la neve potrebbe cadere fino in pianura su buona parte del Piemonte, specie occidentale, e in Liguria sopra i 5/600 metri. Sabato peggiorerà anche su Sardegna e Sicilia con piogge e temporali. I cosiddetti “giorni della merla”, tradizionalmente i più freddi dell’inverno, invece non saranno così; vedranno qualche pioggia sui settori ionici, il ritorno della nebbia in Pianura Padana, ma un tempo decisamente asciutto e con temperature in graduale aumento.