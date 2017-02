Previsioni meteo: alta pressione fino a metà settimana, poi maltempo

Previsioni meteo: arriva il maltempo nel weekend

Ultima settimana del mese a due facce sull’Italia. La redazione di iLMeteo.it annuncia ai propri lettori che, fino a Giovedì 23 un po’ di nubi irregolari potranno interessare le regioni settentrionali e del medio alto Tirreno, ma senza fenomeni degni di nota o solo con deboli piovaschi localizzati. Sole prevalente altrove.

Un cambiamento del tempo è atteso intorno a metà settimana. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica, infatti, che nella giornata di Giovedì 23, correnti più umide meridionali porteranno più nubi e locali piogge sulle regioni tirreniche e al Nordest; ancora ampio soleggiamento altrove. Sempre il direttore Sanò avverte che Venerdì 24, una bassa pressione si scaverà sull’Italia con nubi e piogge più diffuse al Centro Nord e con nevicate sotto i 1000 metri sulle Alpi. Maltempo invernale al Centro-Sud per Sabato 25, con piogge e neve in collina sull’Appennino centrale. Meglio al Nord. Sensibile generale calo termico. Migliorerà ovunque Domenica 26, con sole prevalente e temperature in aumento.