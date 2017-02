Previsioni meteo: alta pressione, ma piogge in arrivo entro il weekend

Alta pressione ancora dominante oggi sull’Italia, con sole splendente ovunque, salvo per locali nubi basse o nebbie, specie sulle aree dell’alto e basso Tirreno. In gran parte soleggiato anche nella mattinata di domani, ma già con più nubi al Nord e localmente sulle aree tirreniche. L’alta pressione subirà una veloce crisi tra Venerdì pomeriggio/sera e Sabato. La redazione di iLMeteo.it, conferma infatti l’arrivo di un fronte instabile, nel corso di Venerdì, anche con locali nevicate a quote medio-basse sulle Alpi centro-orientali e con piogge, entro sera, su Nordest, Emilia Romagna, Toscana settentrionale e Nord Appennino; fenomeni più deboli e localizzati sul Lazio.

L’azione instabile proseguirà anche nella prima parte del weekend. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica, infatti, che nella notte su Sabato e nel corso di Sabato stesso, le piogge si faranno più intense su tutto il Centro, anche con temporali tra Marche, Umbria, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo e inizialmente Toscana, ma poi qui in miglioramento nella mattinata di Sabato. Sono attese nevicate sul Centro Appennino, inizialmente a 1200 metri, poi in calo fino a 900 metri. Il direttore Sanò annuncia inoltre nubi e piogge diffuse in estensione, nel corso di Sabato 18, sulla Campania e sulla Puglia centro-settentrionali e localmente alla Lucania. Il fronte non raggiungerà il resto del Sud dove il tempo sarà più asciutto e soleggiato. Sole prevalente sul resto del Paese. Domenica, più nubi e qualche fenomeno su Calabria, Sicilia e aree ioniche, tutto sole altrove. Di nuovo alta pressione in rinforzo e bel tempo a carattere più generale, via via anche all'estremo Sud, nei primi giorni della prossima settimana.