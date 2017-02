Previsioni meteo: l'alta pressione perde colpi. Maltempo verso il weekend

Nubi basse e nebbie oggi sulle aree tirreniche e diffusamente al Nord, qui anche con qualche debole pioggia. E’ il segno di un cambiamento del tempo, via via più incisivo. La redazione di ilMeteo.it comunica, infatti, che per domani, Venerdì 24, nubi e piogge interesseranno in maniera più diffusa il Centro e i settori centro-orientali del Nord, qui anche con fiocchi sulle Alpi a 5/800 metri. Ancora buono, con sole prevalente altrove.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, annuncia, tuttavia, l’arrivo di un maltempo più intenso e diffuso tra Venerdì sera e la notte su Sabato, in particolare sulla Romagna meridionale, sulla Toscana centro-orientale, sulle Marche e sull'Umbria. Sempre il direttore Sanò avverte che, su questi settori, saranno possibili anche rovesci e temporali forti, con rischio di locali nubifragi e con neve inizialmente a 1000/1300 metri, poi in calo, verso la mattinata di Sabato, sotto i 1000 metri. Piogge sparse, nel corso di Sabato, su buona parte del Centro-Sud, mentre migliorerà al Nord e sulla Toscana. Ultime piogge al Sud nella giornata di Domenica, mentre si farà strada il bel tempo sul resto del Paese.

Temperature sopra la media fino a Venerdì; in calo, specie sul medio Adriatico e al Nord, entro Sabato.