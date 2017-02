Previsioni meteo: alta pressione, primi cedimenti. Maltempo da venerdì

PREVISIONI METEO: DA VENERDI' TORNA IL MALTEMPO

Continua a prevalere l’alta pressione sull’Italia, ma nubi basse e nebbie si faranno sempre più diffuse sulla Pianura Padana, al Nordest, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. La redazione di ilMeteo.it, comunica che nel corso di Giovedì 23, saranno presenti anche deboli piogge su Liguria, alta Toscana, pianure del Nord, occasionali in Campania. Ancora tempo buono con sole prevalente altrove.

Un peggioramento più intenso è tuttavia atteso tra Venerdì e Sabato. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, annuncia, infatti, che per Venerdì 24, un minimo di bassa pressione si formerà sulle regioni centro-settentrionali portando nubi più intense e piogge più diffuse su questi settori. Qualche nevicata a bassa quota su Alpi. Sempre il direttore Sanò avvisa che nella notte tra Venerdì e Sabato e poi nella giornata di Sabato è atteso maltempo intenso al Centro, verso il Sud; interessate in particolare Romagna, Marche e Umbria, con piogge forti e neve in calo fino in collina. Migliorerà al Nord. Torneranno sole e bel tempo prevalenti già Domenica 26, salvo ultime piogge su estremo Sud.

Temperature sopra la media fino a Venerdì; in calo, specie sulle aree adriatiche, entro Sabato.