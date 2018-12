PREVISIONI METEO: alta pressione trappola, nebbia e inquinamento. Meteo news

Un immenso campo di alta pressione oltre a dominare l’Europa continua a proteggere anche l’Italia. Ma se in Estate la sua presenza significa caldo e sole, in Inverno non è sempre così. Infatti il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che almeno fino a Capodanno l’alta pressione continuerà a dominare l’Italia ma con conseguenze non proprio belle, almeno per quanto riguarda alcune zone. Sulla Pianura padana sarà la nebbia o le nubi basse e cielo coperto a prevalere per gran parte del giorno, soltanto oltre i 3-400 metri si potrà tornare a vedere il sole. Nebbia anche in Toscana, Umbria e localmente sulla Sardegna e nel Lazio sul viterbese. Con la nebbia e l’assenza di vento, gli agenti inquinanti rimarranno sospesi nella bassa atmosfera con aumento dell’inquinamento e dei rischi per la salute (alte vie respiratorie) e inoltre le temperature rimarranno basse con valori sotto i 5-6°C di giorno. Dove non ci sarà la nebbia il sole splenderà incontrastato con temperature che saliranno oltre i 10-15°C.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che tra la fine dell’anno e Capodanno potrebbe arrivare aria più fredda da Nordest che però dovrebbe interessare maggiormente il Sud; invece in anteprima nazionale Sanò annuncia l’irruzione di venti gelidi artico-continentali a partire dal 3-4 Gennaio, presagendo un’Epifania all’insegna del gran freddo e della neve fino in pianura su molte regioni.