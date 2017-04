Previsioni meteo: ancora due giorni di maltempo, con neve e anche nubifragi

Piogge e temporali hanno e stanno interessando molte regioni italiane. La neve è caduta anche abbondante sull’arco alpino sopra i 1400 metri. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che Giovedì 27 il maltempo si porterà anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Nord continuerà a piovere, soprattutto dal pomeriggio e sera, ma non è ancora finita; venerdì 28 ancora maltempo sull’arco alpino con neve che scenderà sotto i 1000 metri di quota. Temporali e possibili nubifragi interesseranno il Lazio, specie il Latinense, Romano e Frusinate, piogge ancora in Toscana e più sparse al Nord. Venti sostenuti su gran parte dei bacini, Scirocco in Adriatico.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa inoltre che per il secondo giorno consecutivo tornerà, in maniera inusuale per il periodo, l’acqua alta a Venezia, che potrebbe raggiungere anche i 110 cm di marea, con conseguenti disagi. Sanò inoltre ci fornisce una prima indicazione per il ponte del primo maggio, che include anche l’ultimo weekend di Aprile. Sabato e Domenica con prevalenza di sole, salvo qualche pioggia al Sud nella giornata di sabato. Lunedì 1° maggio veloce perturbazione al Nord, Toscana e Umbria; clima fresco.