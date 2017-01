Previsioni meteo, ancora emergenza neve nel weekend

PREVISIONI METEO: ANCORA EMERGENZA NEVE

L’inverno sta gettando le sue carte migliori sul nostro Paese, ma è il Centro-Sud a subire il gioco gelido e nevoso del grande Generale. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa dell’arrivo di un’intensa fase perturbata e nevosa per le regioni adriatiche e l’Appennino centrale e meridionale. In queste ore intensi venti gelidi di Bora soffiano sull’Adriatico, la neve sta cadendo fin sulla costa di Abruzzo e Marche meridionali, e continuerà nelle prossime ore.

PREVISIONI METEO: NEI PROSSIMI GIORNI ULTERIORE PEGGIORAMENTO DEL MALTEMPO

La situazione peggiorerà ulteriormente. I venti gelidi di Grecale e Bora si intensificheranno ulteriormente e la neve cadrà copiosa e sotto forma di bufere sull’Abruzzo e le Marche, e a quote via via più basse, se non fin sulle coste. Neve anche in Umbria, l’Appennino centrale, meridionale, zone interne di Lazio e Campania. Emergenza NEVE in Abruzzo, infatti gli accumuli di neve ad essere eccezionali, soprattutto per l’Abruzzo, dove a quote collinari, entro mercoledì si potranno superare i 2 metri di neve! Qualche nevicata attesa anche in Emilia Romagna, specie nei settori meridionali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo al Centro-Sud continuerà almeno fino a Mercoledì, mentre inizierà a scemare da Giovedì. Sarà l’Abruzzo la regione più colpita. Neve anche in Sardegna, sopra i 200 metri, in Sicilia sopra i 400/600 metri. Crollo termico ovunque, venti impetuosi su tutti i bacini, e fino a 80/90 km/h, mari molto mossi o agitati e mareggiate lungo le coste. In anteprima Sanò, annuncia una nuova fase di maltempo, attesa nel corso del weekend, quando una bassa pressione africana porterà nubifragi sulle isole maggiori e neve in pianura su alcune zone del Nordovest.