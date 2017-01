Previsioni meteo, ancora emergenza neve. Attesi nubifragi e temporali

PREVISIONI METEO: CONTINUA L'EMERGENZA NEVE

Continua a nevicare su Marche, Abruzzo e Molise e oltre alla neve ora è anche la pioggia a creare problemi, come a Chieti. La buona notizia è che il tempo inizierà a migliorare! La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi nevicherà ancora su Marche, Abruzzo e Molise, localmente fino in pianura sulle Marche, sopra i 300/400 metri sull’Abruzzo e Molise. Neve anche nell’Appennino centrale, meridionale, zone interne di Lazio e Campania e in mattinata anche sulla pianura Toscana, seppure debole e sparsa.

PREVISIONI METEO WEEKEND: ANCORA EMERGENZA NEVE. NUBIFRAGI, ALLAGAMENTI E TEMPORALI

Continua l’emergenza NEVE in Abruzzo, infatti gli accumuli di neve stanno diventando eccezionali, dove a quote collinari si potranno superare i 2 metri! Dopo la neve fin sulle coste della Sardegna orientale, il tempo sull’isola migliora temporaneamente. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo nei prossimi giorni subirà un nuovo radicale cambiamento. Infatti, nel corso del weekend una bassa pressione africana attiverà forti venti di Scirocco che porteranno diffuso maltempo, nella giornata di sabato sulla Sardegna e Domenica su Sicilia e Calabria. Attesi nubifragi, allagamenti e forti temporali sulle due isole maggiori. Nei giorni a seguire le piogge africane colpiranno anche le regioni adriatiche dove la neve inizierà a sciogliersi, ingrossando fiumi e torrenti con conseguenti disagi e problemi. Sempre bel tempo al Nord.