Previsioni meteo, arriva l'anticiclone di San Valentino

L'attività depressionaria che ha caratterizzato il tempo durante l'ultima settimana va via via indebolendosi sul nostro Paese, con progressiva affermazione di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. La redazione web del sito www.iLMeteo.it, sottolinea, tuttavia, che nonostante l'aumento della pressione atmosferica, non cesseranno del tutto i disturbi nuvolosi, almeno non inizialmente, a causa di infiltrazioni di aria fresca da Est o anche umida da Ovest.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, segnala dunque per il weekend un tempo sicuramente più soleggiato, ma con presenza di molte nubi, specialmente al Nord, sul medio Adriatico e all'estremo Sud, anche con qualche precipitazione, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Sempre il direttore Sanò, tuttavia, annuncia da Martedì 14, l'arrivo dell'Anticiclone di San Valentino; esso porterà bel tempo e sole su tutto il Belpaese, almeno fino al weekend del 18/19 Febbraio.

Temperature: inizialmente stazionarie e nelle medie stagionali; in aumento e un po’ sopra media a partire da metà mese.