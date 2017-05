Previsioni meteo, arriva il caldo di Hannibal

Giornata odierna con sole prevalente. La redazione di iLMeteo.it annuncia, per oggi, un temporaneo rinforzo della pressione al Centro-Sud, con bel tempo, salvo un po’ di nubi irregolari in Appennino e velature in Sardegna. Nubi più diffuse sulle medie e alte pianure del Nord, localmente Alpi e Prealpi, anche con rovesci, in giornata e la sera, su Piemonte e verso alta Lombardia.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica, tuttavia, per domani, Giovedì, l’arrivo di più nubi su tutto il territorio, per aria umida che risalirà dal Nord Africa insieme a correnti calde provenienti dalla Libia. Saranno possibili anche piogge sulle medie e alte pianure del Nord, su Alpi, Prealpi e localmente sulle regioni centrali, specie tirreniche e appenniniche. Asciutto altrove. Sempre il direttore Sanò, annuncia una breve prima incursione, verso il territorio italiano, dell’anticiclone nordafricano Hannibal, da Giovedì e verso il weekend. Termometri fino 35° su Sicilia, 29/30° al Sud. Anche le regioni settentrionali, sebbene in forma minore, vedranno una impennata dei termometri, fino a 26/27° sulle pianure orientali. Il Nord, tuttavia, fino a Venerdì, correrà il rischio di rovesci sparsi e locali temporali, poi più confinati ai rilievi nel fine settimana. Weekend con sole prevalente e caldo al Centro-Sud, salvo qualche fastidio in Sicilia.