Previsioni meteo: arrivano alta pressione, nebbie e inquinamento

PREVISIONI METEO ITALIA: DA GIOVEDI' NUOVE PIOGGE

L’anticiclone delle Azzorre ha conquistato tutto il nostro Paese. Lo proteggerà dalle piogge atlantiche fino a Mercoledì 24, poi giungerà una perturbazione. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che con la presenza dell’alta pressione torneranno a formarsi le nebbie, soprattutto in Pianura padana, ma localmente anche in Sardegna e Toscana. L’assenza di vento e dell’atmosfera stabile favorirà il sostare nell’aria degli agenti inquinanti. Inquinamento quindi in costante aumento soprattutto sulle grandi città, come Torino e Milano.

Da segnalare soltanto qualche pioggia di passaggio su Sicilia e reggino Martedì 23.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che le nebbie potrebbero risultare anche persistenti, soprattutto tra Piemonte e Lombardia. Inoltre il direttore Sanò annuncia l’arrivo di una perturbazione atlantica che darà i suoi massimi effetti tra il 26 e il 27 Gennaio, quando pioggia e neve bassa quota bagneranno gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.