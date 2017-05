Previsioni meteo, attacco temporalesco ad Hannibal

Altra giornata dell'anticiclone Hannibal sull’Italia. La redazione di iLMeteo.it tuttavia, rileva la presenza di più nubi già al mattino sulle regioni di Nordest, qui con qualche rovescio, e altre nubi alte sulla Toscana, localmente sul Nord Appennino, ma senza altre conseguenze. Nel corso del pomeriggio, correnti settentrionali favoriranno ancora degli addensamenti sui rilievi di Nordest, localmente anche sulla pianura veneta, sulla Romagna e, più diffusi, su Centro-Sud Appennino, con qualche locale rovescio o temporale. Altrove, sole splendente e clima molto mite, fino ad oltre 30 gradi in pianura, specie al Nord e in Sardegna.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, annuncia, però, il rapido passaggio di un impulso perturbato proveniente da Nordest Europa e che interesserà le nostre regioni orientali e meridionali nella prossima notte e nella giornata di domani. I primi fronti instabili raggiungeranno già nella tarda serata di oggi e prime ore della notte, le regioni di Nordest e le coste adriatiche, con primi rovesci e temporali. Sempre il direttore Sanò, comunica che, nel corso della notte, rovesci e temporali si faranno più diffusi lungo le regioni adriatiche, localmente anche di forte intensità, con rischio di locali nubifragi e grandinate. Ancora rovesci e temporali diffusi Giovedì mattina sul medio-basso Adriatico, Centro-Sud Appennino e al Sud, migliorerà sul medio-alto Adriatico. Ulteriori piogge in giornata al Sud, localmente sui rilievi centro-orientali del Nord. Per Venerdì, tornerà ad aumentare la pressione ovunque. E attenzione, per il Ponte del 2 Giugno è atteso un nuovo bollente anticiclone africano, Scipione.

Temperature inizialmente in aumento e di qualche grado sopra la norma al Centro-Nord; in calo da Giovedì, specie sulle aree adriatiche e meridionali.