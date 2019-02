Previsioni meteo, ciclone al Sud: maltempo con nubifragi

Sta raggiungendo la Sicilia il profondo e tenace vortice di bassa pressione che ha dispensato tanto maltempo in questi giorni su molte Regioni d'Italia. Oggi tuttavia, avrà energia per provocare altre forti piogge e nubifragi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi si dovranno avere gli occhi puntati dapprima sull'area adriatica del Centro, dove numerosi rovesci potranno bagnare i comparti centro meridionali delle Marche, l'Abruzzo e a scendere il resto del Sud Italia, invece fra il tardo pomeriggio e la sera il brutto tempo subirà un generale inasprimento specialmente all'estremo sud. Coinvolte da forte maltempo i settori centrali e settentrionali della Sicilia e tutta la Calabria ionica con forti rovesci, temporali e nubifragi con massicci quantitativi di precipitazioni che insisteranno per gran parte della notte. Sul resto delle regioni la pressione in deciso aumento garantirà il sole.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che la situazione meteo comincerà a dare segnali di graduale miglioramento nel corso della mattinata di Martedì quando le piogge andranno spostandosi in mare aperto sempre nelle aree ioniche. Mercoledì residue piogge nel sud della Puglia, ancora Calabria ionica e settori est della Sicilia. La situazione si risolverà fra la notte successiva e le prime ore di Giovedì quando un aumento della pressione riporterà un po' di quiete atmosferica anche su queste Regioni.