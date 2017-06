Previsioni meteo, ciclone Circe pronto all'impatto

PREVISIONI METEO: RAFFICA DI TEMPORALI AL NORD

Fronti perturbati, spinti dal vortice Circe, all’attacco del Nord. La redazione di iLMeteo.it annuncia che, quella di oggi, sarà una giornata di forte maltempo sulle regioni settentrionali. Temporali intensi anche sull'alta Toscana, altrove nubi irregolari e medio-alte in transito, ma scarse precipitazioni. Da rilevare la persistenza dell’azione rovente dell’anticiclone Caronte al Centro-Sud con clima rovente.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, mette in allerta, per la giornata odierna, soprattutto l’alto Piemonte, la Val d’Ossola, la Nordovest nord-occidentale, il Veneto centro-settentrionale, in particolare Vicentino e Bellunese, le aree Prealpine e alpine tra Veneto e Friuli, ma anche la Venezia Giulia, il Genovese, il Levante Ligure e l’alta Toscana. Su questi settori saranno possibili fenomeni violenti con rischio nubifragi, grandinate, frane e allagamenti. Piogge e temporali forti interesseranno un po’ tutto il Nord, meno la bassa pianura centro-orientale, soprattutto quella emiliana. Altre piogge o locali temporali sul resto della Toscana, Umbria, Marche, Lazio nord-orientale. Meglio altrove, salvo nubi medio-alte in transito e molto caldo al Sud.

Prossimi giorni e nel weekend con più nubi e piogge al Nord, soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure, talvolta più estese anche al resto delle pianure. Qualche temporale Venerdì, anche al Centro. Mediamente sempre buono al Sud, con caldo intenso, soprattutto Venerdì, fino a 42/43° in Sicilia.

Più mite ovunque dal weekend per circolazione più settentrionale e temperature in calo anche di 7/8° al Centro-Sud. Possibili locali piogge a inizio Luglio su aree adriatiche, specie centrali, e appenniniche. Ventoso per venti meridionali, in rotazione dai quadranti settentrionali da Domenica.