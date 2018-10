Previsioni meteo, cicloni al Sud e nubifragi in diverse regioni

L’aria fredda arrivata ieri su tutta Italia e che ha provocato forti piogge e grandinate su molte zone, come ad esempio a Roma, ha creato in queste ore un vortice ciclonico sulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata di Lunedì 22 il maltempo attanaglierà buona parte delle regioni meridionali e centrali adriatiche con piogge diffuse, temporali, grandinate e anche nubifragi. Particolare attenzione alla Puglia, all’Abruzzo e al Molise dove saranno possibili alluvioni lampo. L'afflusso di aria più fredda ha fatto tornare la neve sull’Appennino sopra i 1500 metri, segnatamente in Abruzzo. Al Nord invece la pressione è in aumento con bel tempo e cielo sereno e terso. Il Vortice ciclonico si allontanerà dall’Italia soltanto sul finire di Martedì 23 con ultimi nubifragi sulla Calabria ionica.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che Mercoledì e Giovedì saranno due giornate soleggiate e con clima mite di giorno grazie all’aumento della pressione, farà piuttosto fresco di notte con valori termici sotto i 9°C sulle principali città del Centro-Nord. Da Venerdì invece cominceranno a farsi vedere i primi sintomi di un nuovo peggioramento del tempo che nel weekend di Sabato 27 e Domenica 28 coinvolgerà tutta l’Italia con maltempo diffuso.