Previsioni meteo, con Hannibal fino a 34 gradi

Il bel tempo e il caldo estivo continuano a caratterizzare l’Italia, grazie alla persistenza dell’anticiclone Hannibal. La redazione di iLMeteo.it, comunica agli italiani che clima estivo e i cieli in gran parte soleggiati caratterizzeranno questa parte finale del mese di Maggio, salvo qualche temporale in più sui settori alpini, isolati sul Centro Appennino.



Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, annuncia, per di più, l’arrivo di un'altra alta pressione con l’avvento del mese di Giugno. Si tratta di Scipione, un anticiclone caratterizzato da maggiori contributi atlantici, che porterà sempre stabilità prevalente, ma anche un maggior rischio temporali, soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale, poi via via anche sulle pianure del Nord, verso il prossimo fine settimana. Temperature stazionarie e sopra la norma di 2/4° su buona parte del Paese. Un po’ inferiori alla norma su Sicilia ed estremo Sud.