PREVISIONI METEO - DA LUNEDÌ 10 IRRUZIONE DI ARIA POLARE, POI NEVE IN PIANURA. Meteo News

Dopo il veloce, ma non certo indolore passaggio perturbato atteso per il weekend dell’Immacolata, la situazione meteorologica muterà nuovamente; infatti direttamente dal circolo polare artico aria fredda punterà l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Lunedì 10 correnti via via più fredde di origine polare cominceranno a soffiare sul nostro Paese. Il tempo peggiorerà soltanto sui settori del medio e basso Adriatico e su alcune zone del Sud con la neve che scenderà sull’Appennino fino a 5-700 metri di quello centrale e 1000 metri di quello meridionale. La conseguenza principale dell’arrivo dell'aria polare sarà il repentino calo delle temperature che si farà sentire nella giornata di Martedì 11 quando gelate estese interesseranno tutto il Nord Italia, mentre i valori massimi non supereranno i 10°C su gran parte del Paese.

PREVISIONI METEO - Correnti via via più fredde in arrivo dal circolo polare artico. METEO NEWS

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che il freddo continuerà a persistere anche nei giorni successivi, soprattutto al Nord. In anteprima nazionale il direttore annuncia infine per il giorno di Santa Lucia, Giovedì 13 Dicembre, l’arrivo della neve in pianura, che cadrà copiosa su tutto il Piemonte e la Lombardia centro-occidentale, mentre piogge forti interesseranno la Liguria.