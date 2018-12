Previsioni meteo domenica 16 arriva BIG-SNOW. Freddo intenso. METEO NEWS

METEO NEWS: ARRIVA BIG-SNOW, GRANDE FREDDO AL NORD ITALIA

Dopo il ciclone di Santa Lucia che porterà fasi di maltempo sull’Italia con nevicate fino a bassa quota o in alcune zone anche in pianura, quantomeno al Nord, il tempo non si stabilizzerà, infatti Domenica è atteso un nuovo e importante peggioramento. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso di Domenica 16 Dicembre una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni del Nord e la Toscana.

Date le basse temperature esistenti su tutta la Pianura padana le precipitazioni risulteranno nevose fino in pianura.

METEO FREDDO E GRANDE NEVE

La neve comincerà ad imbiancare Piemonte e Lombardia nel corso del pomeriggio, per poi estendersi al resto del Nord entro sera e notte. In Toscana le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri circa.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che le regioni più colpite dalle nevicate saranno la Lombardia e l’Emilia con accumuli superiori ai 5-7 cm circa, ma nevicherà anche in Veneto e a bassa quota anche in Liguria, qui per effetto della Tramontana scura.