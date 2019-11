Previsioni meteo, il maltempo allenta la morsa per qualche giorno

L'Italia si lecca le ferite. Il maltempo che ha creato non pochi disagi nei giorni scorsi, ma anche per gran parte del mese di novembre, ora allenta la morsa facendo respirare le regioni più colpite. Sarà una breve pausa però in quanto da mercoledì tornerà a piovere. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che lunedì ultime piogge interesseranno il Sud Italia e inizialmente ancora il Nordovest e l’Emilia Romagna, il tempo migliorerà decisamente nella giornata di martedì con il sole che sarà prevalente, salvo qualche annuvolamento e la formazione di possibili nebbie sulla Pianura Padana. Tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione atlantica interesserà dapprima il Nord, da Ovest verso Est, quindi il settore tirrenico (dalla Toscana alla Campania). Pioverà ancora intensamente in Liguria e in Piemonte, ma per fortuna già dalla serata di mercoledì si avrà un generale miglioramento.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che giovedì e venerdì i venti di Ponente manterranno una certa instabilità sulle regioni tirreniche centro-meridionali mentre altrove il tempo sarà più stabile e piuttosto soleggiato. In anteprima il team annuncia un corposo peggioramento del tempo con l’inizio di dicembre quando aria fredda direttamente dal Polo Nord piomberà sull’Italia dando inizio all’inverno.