Previsioni meteo, il maltempo si sposta dal centro verso il sud

Una bassa pressione dal mar Tirreno si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali. Le piogge raggiungeranno molte regioni del Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi, Giovedì 11 Gennaio, sono attese piogge e anche temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, poi Sicilia e coste di Campania e Calabria tirrenica. In nottata peggiorerà al Sud. Tempo asciutto su gran parte del Nord, anche se spesso coperto in Pianura padana, soleggiato sui monti e un po’ piovoso in Emilia Romagna.

Venerdì, il maltempo si porta al Sud, in Abruzzo e Molise, e l’arrivo di aria più fredda da Est farà cadere la neve sull’Appennino centrale sopra i 900 metri, dai 1200 metri sui rilievi meridionali.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che nel corso del weekend faranno il loro ingresso venti ancora più freddi, provenienti addirittura dalla Russia. Sabato, ultime piogge con temporali e possibili grandinate al Sud, asciutto altrove ma più freddo. Domenica, giornata spesso nuvolosa, fredda al Nord, rare precipitazioni al Centro. Calo termico graduale su tutte le regioni.