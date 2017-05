Previsioni meteo, il vortice Igor non molla: temporali e nevicate. La mappa

Dopo i temporali e le nevicate a bassa quota avvenuti lunedì 1° maggio, il tempo sembrerebbe rimettersi apposto, ma non è così. Il vortice Igor invierà altri corpi nuvolosi perturbati verso le nostre regioni. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, martedì 2 maggio, il tempo tornerà a peggiorare nel pomeriggio a partire da Piemonte, Lombardia e poi Liguria di levante e alta Toscana con rovesci e temporali, localmente forti e accompagnati da grandine. Neve sulle Alpi sopra i 1300 metri, ma in calo fin sopra i 1000 metri nella notte. Mercoledì 3 maggio condizioni di accesa instabilità con rovesci e temporali alternati a schiarite su gran parte del Nord, alta Toscana e lungo l’Appennino. Neve a quote più alte, e sopra i 1500 e 1700 metri. Giovedì 4 la giornata più instabile con rovesci spesso diffusi e temporali anche forti in Pianura Padana, Toscana e Marche settentrionali. Neve sopra i 1600 metri.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo non si rimetterà nemmeno per il weekend 6/7 maggio. Infatti nel corso di sabato 6 il tempo tornerà a peggiorare dal Nordovest e Toscana verso il Nordest nel corso di Domenica 7. Altre azioni instabili e spesso temporalesche sono attese per la settimana successiva, ma con un clima via via più caldo.