Previsioni meteo, il vortice Igor sconquassa l'Italia

PREVISIONI METEO WEEKEND

Non cede l’azione del vortice Igor, specie sul Nord Italia. La redazione di iLMeteo.it annuncia, ancora per oggi, una giornata con nuvole e piogge diffuse su diverse regioni settentrionali, più intense al pomeriggio su basso Veneto, Trentino Alto Adige, su Piemonte centro-occidentale e sul Friuli, la sera. Locali piogge e rovesci, in serata, anche tra Toscana, Umbria, Nord Lazio e Nord Marche. Tempo buono e soleggiato sul resto del Paese.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che, per domani, Venerdì, è attesa una generale pausa delle precipitazioni, con tempo buono anche al Nord, salvo qualche fastidio sui rilievi di Nordest. Ma si tratterà soltanto di un break. Nel corso di Sabato, infatti, il vortice Igor tornerà e ancora più insidioso, arrecando un nuovo maltempo al Nord. Sempre il direttore Sanò, mette in guardia da possibili fenomeni forti o violenti, sul Piemonte, poi verso la Lombardia, l’Emilia Romagna e il basso Veneto. Rischio grandinate e nubifragi su queste aree. Rovesci e temporali anche verso Toscana, l’Umbria e Nord Marche. Nella notte su Domenica e nel corso del giorno festivo, locali temporali anche sugli Appennini centro-meridionali. Tempo buono altrove. Migliora al Nord nel corso di Domenica.

Temperature in progressivo e generale aumento, anche sensibile per Domenica.