Previsioni meteo, in arrivo attacco temporalesco al Nord

Ultimo giorno con l’alta pressione Hannibal dominante su gran parte del Paese. La redazione di iLMeteo.it conferma, per oggi, la presenza di un sole prevalente al Centro-Sud e diffusamente anche al Nord, salvo qui più di nubi su Alpi e Prealpi, localmente su alte pianure. Saranno presenti anche locali rovesci o temporali su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale ed occidentale e in genere su Ovest Alpi. Un forte peggioramento, tuttavia, si prepara per il Nord.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, mette in allerta diverse aree del Nord Italia, in particolare la Valle d’Aosta, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia. Nel corso di Venerdì 19, su questi settori, a partire da Ovest, via via verso Est, saranno possibili rovesci e temporali intensi, localmente a carattere di nubifragio e con rischio grandinate. Nubi e piogge diffuse, in giornata ed entro sera, anche sul resto del Nordovest, sui settori centro occidentali dell’Emilia-Romagna, fino a buona parte del Veneto, la sera, e anche sul Friuli. Tempo migliore sulle coste del Triveneto e della Romagna. Nelle ore pomeridiane, locali temporali interesseranno anche la Toscana centro-settentrionale, bel tempo altrove. Nel corso del weekend, nubi e locali piogge continueranno a interessare il Nordest, poi via via il medio-basso Adriatico. Migliorerà con più sole altrove.

Le temperature saranno nella norma un po’ ovunque, in calo Venerdì al Nord, poi in calo ovunque nel corso del weekend.