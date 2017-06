Previsioni meteo/ In arrivo Circe, allerta maltempo al Nord

Tempo a due volti sull’Italia nei prossimi giorni. La redazione di iLMeteo.it annuncia nubi e locali temporali per oggi al Nord, specie su Alpi, Prealpi, pianure centrali, Emilia Romagna. Maltempo forte, in serata, su alto Piemonte e verso la Lombardia nord-occidentale. Tuttavia, contesto generale con maggiori schiarite. Un maltempo forte e generalizzato sulle regioni settentrionali è atteso con l’arrivo del vortice Circe, per domani, Mercoledì, quando saranno possibili locali temporali anche al Centro. Ancora instabile al Nord fino a fine mese. Intanto, al Centro-Sud, ma soprattutto sulle aree meridionali, si prospettano 3-4 giorni infuocati, per la massima espansione dell’anticiclone Caronte.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica che, quella di domani, sarà una giornata di maltempo su tutto il Nord, con rovesci e temporali un po’ ovunque. Allerta per possibili fenomeni violenti con grandine, nubifragi e rischio frane e allagamenti su alto Piemonte, settori alpini e prealpini in genere, medie e alte pianure centro-orientali. Temporali forti anche su Toscana, Nord Appennino, verso Umbria, locali sul resto dell’Appennino e su Lazio. Fine mese con ancora locali temporali al Nord, ma in forma più localizzata. Sempre il direttore Sanò, rileva, di contro, il caldo intenso che riguarderà, invece, le regioni meridionali in questa parte finale di Giugno. Clima infuocato su Puglia, Lucania, localmente Calabria e soprattutto sulla Sicilia dove le temperature massime potranno raggiungere e superare i 40°.

Da evidenziare una ventilazione di Libeccio che si farà sempre più sostenuta su tutto il Paese.