Previsioni meteo, in arrivo ondata di maltempo con neve copiosa. Meteo news

METEO SETTIMANA: in arrivo MALTEMPO CON NEVE COPIOSA

Nei prossimi giorni dopo un temporaneo aumento della pressione atmosferica, il tempo subirà un importante cambiamento che farà ritornare pioggia e neve al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che Martedì e Mercoledì l’aumento della pressione garantirà due giornate piuttosto soleggiate, sarà da Giovedì che il tempo comincerà a mutare con il cambio di direzione dei venti che soffieranno dai quadranti meridionali. Nubi e piogge cominceranno a bagnare le regioni tirreniche centrali, in maniera sparsa il Nord e anche la Sicilia e i settori tirrenici. Venerdì si formerà un vortice ciclonico nei pressi del mar Ligure, responsabile di una fase di maltempo al Centro-Nord.

PREVISIONI METEO: arrivano gelo e freddo. LA MAPPA

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che Venerdì tornerà la neve copiosa su tutto l’arco alpino sopra i 6-800 metri, ma localmente potrebbe comparire anche sulla pianura lombarda, come a Milano. Accumuli importanti sulle Alpi dove si potranno depositare 20-30 cm di neve fresca, se non di più oltre i 1200 metri. Temporali interesseranno la Toscana, il Lazio e piogge forti colpiranno il Nordest. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni mantenendosi in media con il periodo.