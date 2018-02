Previsioni meteo, inverno già finito: da sabato temperature in netto aumento

PREVISIONI METEO: DA SABATO TEMPERATURE IN NETTO AUMENTO

I venti più freddi di origine settentrionale si stanno per attenuare ed essere sostituiti da correnti più miti. L’aumento della pressione favorirà anche un clima meno freddo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da Venerdì 16 febbraio le temperature massime e minime saliranno gradualmente fino a superare la media del periodo di 2/4 gradi.

Se fino ad oggi le pianure del Centro-Nord si sono risvegliate con il ghiaccio, ebbene da sabato i valori minimi saliranno ovunque sopra lo zero di 2/7 gradi. Temperature massime che toccheranno i 12° sulle vallate del Trentino Alto Adige, 13° al Centro, 15° al Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che da Domenica le temperature massime subiranno una nuova diminuzione per l’arrivo di una modesta perturbazione atlantica. Nei giorni successi i valori non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione in quelli notturni dopo il 21/22 del mese.